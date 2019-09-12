Москва, 12 сентября. Российского актера и музыканта Петра Мамонова готовят ко второй операции на сердце. Об этом сообщила его супруга Ольга.

«Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня», — рассказала жена Мамонова РИА Новости.

Напомним, 24 августа 68-летнего музыканта госпитализировали в одну из московских больниц с инфарктом миокарда. Как рассказала супруга Мамонова, артисту стало плохо ночью. В этот момент пара находилась в деревне в 140 километрах от столицы. Супруги самостоятельно доехали до Москвы и уже в городе вызвали бригаду скорой помощи, передает «Ридус».

После госпитализации Мамонову сделали операцию. Позднее стало известно, что музыканту требуется еще одно хирургическое вмешательство. Вторую операцию назначили на 12 сентября, сообщает телеканал «360». Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить ближайшие концерты.

Петр Мамонов известен как основатель рок-группы «Звуки Му». Музыкант начал актерскую карьеру в первой половине 1990-х годов. Тогда Мамонов исполнил роль в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Также артист снимался в кинокартинах «Остров», «Игла Remix», «Пыль» и «Шапито-шоу». За роль в фильме «Остров» Мамонов получил множество наград, в том числе кинопремию «Ника».