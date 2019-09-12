ВСУ обстреляли из минометов три поселка в ДНР

Донецк, 12 сентября. Украинская армия в четверг утром обстреляла из минометов три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Армия Украины вела обстрелы из минометов по поселкам Жабичево к северу от Донецка, Зайцево на севере Горловке и селу Ленинское на юге ДНР. Было выпущено 56 мин калибром 120 и 82 мм», — говорится в сообщении.

Отметим, что обстрелы со стороны Украины уже давно стали регулярным явлением и не прекращаются даже во время объявления очередного перемирия. Только накануне в результате обстрела ВСУ в Донецке загорелся частный жилой дом. Когда пожарные приступили к тушению здания, украинские силовики вновь открыли огонь и ранили трех спасателей, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.