Геращенко вызвали в Раду за высказывание о «зеленых человечках»

Киев, 12 сентября. Председатель комитета Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал депутата от фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко на заседание комитета. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, связав все с высказыванием о «зеленых человечках».

«Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают «на ковер», — пожаловалась Геращенко.

Депутат Рады обратила внимание на то, что на Украине «пока еще есть свобода слова и свобода высказывания», а также предупредила, что напишет заявление о случаях «кнопкодавства» депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Геращенко опубликовала в своем аккаунте снимок письма, где указано, что ее вызывают на заседание комитета.

Накануне Геращенко назвала представителей «Слуги народа» «зелеными человечками». Скандал между политическими кругами разгорелся на заседании Рады в прошедший вторник.

«В 2014 году Крым захватили «зеленые человечки», а сегодня они пытаются захватить парламент!» — сказала она.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».