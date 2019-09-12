Экс-постпред США при ООН рассказала о дружбе и спорах с Чуркиным

Вашингтон, 12 сентября. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скончался в 2017 году за день до своего 65-летия. Книга Пауэр «Школа идеалистки» вышла в Вашингтоне и уже успела войти в пятерку наиболее продаваемых сайта Amazon.

Виталий Чуркин был постпредом России при ООН в 2006–2017 годах, вплоть до его скоропостижной смерти на рабочем месте в Нью-Йорке. Пауэр была постпредом США при ООН в ранге министра в 2013–2017 годах при администрации Барака Обамы.

Она рассказала, что впервые увидела Чуркина во время боснийского кризиса в 90-х, когда тот занимал должность замглавы МИД РФ. Пауэр в это время работала журналистом. Она отметила, что была поражена тем, как свободно Чуркин говорил по-английски, цитировал американские фильмы и книги и острил. Пауэр призналась, что была глубоко впечатлена, когда российскому дипломату удалось убедить боснийских сербов отвести тяжелую артиллерию от Сараево.

По словам Саманты Пауэр, Виталий Чуркин умел настаивать на своем, и при этом всегда отстаивал интересы России. Пауэр также процитировала слова своей предшественницы на посту представителя США при ООН Сюзан Райс о российском дипломате.

«Он будет тебя доводить до сумасшествия, но вы будете нужны друг другу», — приводит цитату из книги Саманты Пауэр РИА Новости.

Она также отметила, что Виталий Чуркин был знаменит среди дипломатов в ООН тем, что лучше, чем кто-либо, знал правила и процедуры организации и мастерски использовал их на пользу России.

Часть мемуаров Пауэр посвящена ее переговорам с Чуркиным в 2013 году по химическому оружию в Сирии. По ее словам, переговоры проходили в обстановке глубокого взаимного недоверия, а потому им приходилось бороться буквально за каждую формулировку или пропуск в тексте, и в разговорах хватало напряженных моментов. Однако в результате переговоров было достигнуто и реализовано соглашение Москвы и Вашингтона о вывозе задекларированного химоружия в Сирии с его последующим уничтожением.

«Виталий и я всегда отвечали на звонки друг друга. За три с половиной года, что мы проработали вместе, мы делали все возможное, чтобы примирить на вид непримиримые позиции», — написала Пауэр.

Она добавила, что Виталий Чуркин был мастерским рассказчиком, а также любил посмеяться. Пауэр вспоминает, что между ней и российским дипломатом сложилось «некое подобие настоящей дружбы». По ее словам, их объединяли любовь к театру и спорту, они приглашали друг друга на спектакли и матчи. Пауэр рассказала, что ей так и не удалось заинтересовать Чуркина бейсболом, так что они сошлись на баскетболе. По ее совету российский дипломат посмотрел сериал «Американцы» о жизни вымышленных советских разведчиков в США, хотя и назвал сериал «слегка смехотворным».