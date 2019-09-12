На Украине объяснили, почему закон об импичменте президента сделает Зеленского неуязвимым

10 сентября Верховная рада приняла закон об импичменте президента. Хотя его много обсуждали во всех фракциях парламента, в итоге документ поддержали всего 245 депутатов (из них 244 — из партии власти). По мнению киевских политологов, закон не дает депутатам реальной возможности уволить президента, а, наоборот, делает его неуязвимым. Своей точкой зрения они поделились с корреспондентом Федерального агентства новостей в Киеве.

Верховная рада в целом поддержала президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)». Сначала документ приняли за основу 337 голосами, а затем спикер парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать за закон в целом.

В этот момент несколько членов Рады выкрикнули с галерки, что «имеют возражения». Но Разумков не принял во внимание эти выкрики и вынес документ на второе чтение. Его принятие одобрили 245 депутатов, из которых 244 — нардепы от фракции партии президента «Слуга народа».

После этого фракции «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука заявили о «грубом нарушении регламента ВР». Дескать, поскольку у них имелись возражения, ставить документ на второе чтение было нельзя. При этом суть возражений никто из представителей двух партий почему-то не привел.

По мнению киевских аналитиков, принятый парламентом закон об импичменте просто детализирует и без того нереалистичную процедуру, которая уже заложена в конституции страны. В отличие от ситуации с отменой депутатской неприкосновенности — в этом случае конституцию Украины не меняли — фактически президент остается неуязвимым. Политолог, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что принятый закон об импичменте невозможно реализовать на практике.

«Дело в том, что, поднимая тему импичмента президенту, в парламенте не имели в виду лишение его неприкосновенности, — пояснил Бортник. — По сути, это две разные процедуры: импичмент является лишением должности, а неприкосновенность — это фактическая недоступность президента для уголовного преследования».

По словам политолога, на данный момент у президента Украины имеется абсолютный иммунитет — намного более сильный, чем у депутатов Рады.

«Сегодня, даже если президент совершит какое-то уголовное преступление — например, собьет насмерть человека — его нельзя ни привлечь к ответственности, ни даже начать уголовное производство. Поэтому закон об импичменте просто отвлекает внимание общественности от этого более важного вопроса, — заявил собеседник ФАН. — При этом по конституции для начала процедуры импичмента требуется решение Верховного суда о том, что «деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки госизмены». То есть сначала президента нужно подвергнуть суду. И судом первой инстанции в делах, где ответчиком выступает президент, является Верховный суд. Кроме того, требуется заключение Конституционного суда — о соблюдении процедуры расследования дела об импичменте».

Процедура четко прописана в нынешней конституции Украины, напоминает аналитик. Статья 111 предусматривает, что 226 депутатов инициируют создание следственной комиссии парламента, куда входят специальный прокурор и специальные следователи. По результатам расследования не менее 300 депутатов могут принять решение об обвинении президента. Затем следуют разбирательства в Конституционном и Верховном судах. И только после них 338 депутатов (три четверти состава Рады) могут принять решение о смещении президента. То есть процедура настолько сложна и трудоемка, что вряд ли может быть доведена до конца, уверен эксперт.

«Нынешний закон об импичменте конституцию не меняет. Президентский законопроект лишь декларирует, что импичмент может быть применен «в случае совершения государственной измены или другого преступления». Однако он просто детализирует ту нереалистичную процедуру, которая заложена в конституции. Отправить в отставку президента через импичмент на Украине невозможно — эту процедуру не смогли провести даже в отношении беглого [экс-президента Украины Виктора] Януковича», — выразил мнение Бортник.

С ним согласен другой киевский политолог — Николай Спиридонов, который считает, что президента Украины Владимира Зеленского уволить практически невозможно.

«Этот закон сделал максимально невозможным импичмент президента. По конституции и так практически невозможно было отправить его в отставку, а этот закон все еще более осложнил. И это логично, потому что субъектом законодательной инициативы был именно действующий президент Владимир Зеленский. Наивно предполагать, что с помощью законопроекта он хочет облегчить процедуру отправки себя в отставку», — пояснил свою точку зрения Спиридонов.

Также аналитик указывает — при принятии документа Радой не была полностью соблюдена процедура. Нужно было дать депутатам возможность в течение двух недель вносить поправки, а тут все было проголосовано «здесь и сейчас». По словам Спиридонова, ныне у Зеленского большая поддержка народа, потому что у него высокие результаты и на президентских, и на парламентских выборах. Так что ему скорый импичмент в любом случае не грозит.

«Но тут, на мой взгляд, есть подмена понятий. Когда мы говорили о снятии неприкосновенности с депутатов, то там менялся порядок их привлечения к ответственности. А когда мы говорим о президенте, то порядок его привлечения к ответственности не прописан вовсе. Только разработана процедура снятия с должности, и все, — отметил Спиридонов. — Украинцы «полюбили Зеленского авансом», потому что им смертельно надоел злой и хитрый Порошенко. Однако сам Зеленский пока что не продемонстрировал серьезных успехов ни в экономике, ни в «социалке». Поэтому недовольство многих украинцев его работой может резко вырасти к зиме».

Напомним, Януковича лишили звания президента в 2015 году, приняв отдельный закон - без соблюдения процедуры импичмента. В феврале 2019 года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла о начале процедуры импичмента Порошенко, но до реализации этой идеи дело, увы, не дошло. После президентских выборов Рада VIII созыва приняла закон «О временных следственных комиссиях (ВСК)», который предусматривал более простой вариант процедуры импичмента. Однако президент Зеленский его не подписал и вернул обратно в Раду.