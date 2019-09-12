Горно-Алтайск, 12 сентября. Выборы депутатов Госсобрания Республики Алтай признаны состоявшимися, об этом рассказали в региональной избирательной комиссии. Как уточнили в комиссии, было проведено заседание, на котором Избирком Алтая признал выборы в парламент республики состоявшимися.

По данным ТАСС, по итогам голосования в Эл Курултай в него вошли 26 представителей «Единой России», которая набрала 34,18% голосов, семь человек от КПРФ (29,5%), а также по одному представителю от ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и «Партии дела». Всего в парламент состоит из 41 депутата.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин победил на выборах после обработки 100% протоколов, он набрал 58,82% голосов.

На втором месте Виктор Ромашкин от КПРФ. Он набрал 31,64% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов, он набрал 6,54% голосов.

Напомним, Александра Хорохордина назначили врио губернатора Республики Алтай после добровольной отставки главы региона Александра Бердинкова.

Александр Бердников подал заявление президенту РФ Владимиру Путину о добровольной отставке 20 марта. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте регионального правительства, решение было связано с окончанием губернаторского срока и переходом Бердникова на новую работу.

Российский политик родился в Горно-Алтайске в 1953 году. Пост председателя правительства Республики Алтай Бердников занял 20 января 2006 года, принеся присягу на русском и алтайском языках.