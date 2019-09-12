Эксперт объяснил, почему у США нет «противоядия» от российской ракеты «Буревестник»

Создание крылатой ракеты «Буревестник» и других систем вооружения в России может изменить военную доктрину США, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Разведслужбы США заявили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» пять раз, однако ни одно из них не было успешным. Об этом сообщило издание CNBC.

В издании подчеркнули, что тестовые запуски ракеты проходили в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. Еще один пуск прошел в 2019 году. Все они закончились авариями.

В США должны понимать, что в мире не было создано такого оружия, которое бы не пошло в серию без серии испытаний, проб и ошибок, говорит Баранец.

«Это понятно пьяному китайскому ежику, но непонятно псевдоамериканской разведке. Действительно, мы это оружие испытываем, и у нас были проблемы. Но по мере увеличения количества испытаний, их становится все меньше. Американцев явно мучает жаба зависти из-за того, что они до сих пор не владеют этим оружием. Кроме того, они страшно боятся этого оружия. Россия сделала американскому военно-промышленному истеблишменту звонкую пощечину, создав «Буревестник» и сделав уникальный прорыв в разработке таких боевых систем», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает собеседник ФАН, российские конструкторы удивлены «псевдосенсацией», которую пытаются тиражировать США, чтобы принизить престиж новейших систем российского оружия.

«Более того, мы будем продолжать его испытывать. В мире никто не может сказать, что мы будем идти к его созданию без ошибок и промахов. Все эти проблемы наши конструкторы хорошо видят и просто доводят до состояния, когда президенту будет доложено, что можно подписывать указ о приеме «Буревестника» на вооружение», — рассказал военный эксперт.

Появление «Буревестника» и других систем, как говорят многие аналитики, внесет серьезные коррективы в американскую военную доктрину, подчеркивает Баранец.

«Американцы сами признают, что «противоядия» от такого оружия у них нет. Поэтому Дональд Трамп с Пентагоном и засуетились. В американской военно-политической среде — паника. В целях успокоения Конгресса США и раздосадованного общества появляются «вонючие статьи», которые говорят о том, что у русских плохо идут дела с «Буревестником». Однако великая Америка таким образом вытирает сопли и находится в растерянности», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что российские инженеры успешно завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник».

Также сообщалось, что крылатую ракету «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой назвали «последним оружием возмездия» России в ядерной войне. Как заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «оно будет применено, когда боеголовки межконтинентальных баллистических ракет отработают по территории страны-агрессора».