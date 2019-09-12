Пугачева показала фанатам ночную сорочку

Москва, 12 сентября. Примадонна российской эстрады снова радует пользователей Instagram своими фото. На этот раз певица решила поделиться с фанатами размышлениями о ночи на сон грядущий и показала свой ночной наряд.

70-летняя артистка активно ведет Instagram и регулярно делится с пользователями соцсети интересными кадрами. Последним из них стал «домашний» снимок исполнительницы в платье-комбинации.

«Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание…», – написала романтически настроенная Пугачева рядом с фотографией.

На снимке крупным планом запечатлено лицо артистки, несмотря на это, понятно, что она уже облачилась в одежду для сна. Как теперь известно, для ночи певица выбрала белое платье с кружевом.

Интересно, что на глазах все еще присутствует макияж. Вероятно, его Примадонна решила не смывать, чтобы взгляд на фото оставался более выразительным.

Интимное фото певицы произвело настоящий фурор. Прокомментировали снимок не только обычные пользователи соцсети, но и звездные друзья артистки. Так, комментарии под фото оставили «золотой голос России» Николай Басков, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук, музыкальный продюсер Яна Рудковская, певица Лада Дэнс и многие другие российские селебрити.

Наряду с ними позитивные комментарии оставили и многие фанаты артистки, которые отметили ее привлекательность, доброту и талант.

«Милая, светлая женщина Алла Борисовна». «Мило, тепло, по-доброму… С уважением к Вам». «А тех, кто вас любит — больше!». «Вы прекрасны!». «Алла Борисовна просто великолепна. Красавица! Звезда!».

Впрочем, не все пользователи восторженно отреагировали на фото. Нашлись и те, кто счел такой снимок недостойным артистки и не увидел в нем того, что стоило бы демонстрировать публике.

«О боже! Неудачная фотография…». «А глаза грустные…Алла Борисовна, не грустите, у вас все хорошо!». «Можете представить, что так выставляется Вишневская, Синявская, Образцов? Уровень другой у них». «Алла, нам бы хотелось запомнить вас красивой, такие фото можно уже и не показывать. Без слез не глянешь!». «Ужасно». «Страшило».

В этом году Пугачева отметила свое 70-летие. В честь юбилея певица устроила масштабный концерт в Кремлевском дворце, хотя к тому времени уже завершила музыкальную карьеру. После юбилейного шоу звезда окончательно оставила сцену, сменив амплуа артистки на зрителя. Например, этим летом Пугачева и ее муж Максим Галкин посетили музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Несмотря на возраст, исполнительница продолжает вести активный образ жизни и наряду с многими молодыми представителями эстрады ведет социальные сети.