Стало известно, почему у Британии нет противоядия от самого опасного оружия РФ

Военный аналитик Борис Козюлин заявил, что пока Лондон разработает средства противодействия оружию РФ, Москва создаст что-то новое.

Ранее агентство Janes 360 ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла сообщило, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», береговые ракетные комплексы «Бастион-П» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются самыми опасными видами оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.

По мнению британца, при помощи указанных систем Российская Федерация может создать так называемую зону запрета доступа или A2/AD, а это ставит под сомнение способность Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Бороться с созданием таких зон Болл предлагает при помощи искусственного интеллекта, а также разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий.

По словам профессора академии военных наук, старшего научного сотрудника Центра политических исследований России Вадима Козюлина, российские ракетные комплексы различного назначения как раз и создавались для того, чтобы противостоять вероятным угрозам в трех средах.

«Справедливое замечание (Болла — Прим. ФАН), наши системы для этого как раз и создавались. Но другое дело, что такие заявления делаются для того, чтобы выбить финансирование и обратить внимание на свои потребности. Ничего сверхъестественного нынче не происходит и наши военные бюджеты не сопоставимы, поэтому его (заявление) можно считать лишь пиар-ходом британского военного», — говорит эксперт.

Говоря о возможности разработки Великобританией военных систем, способных пробиться сквозь зону запрета доступа, создаваемую «Триумфами», «Бастионами» и «Искандерами», эксперт полагает, что у Лондона на самом деле очень мало шансов.

«Думаю, что они (инженеры и ученые Великобритании — Прим. ФАН) не смогут в ближайшее время создать системы, которые бы могли «вскрыть» зону A2/AD, которую могут создать наши ракетные системы. К тому же на любое действие всегда найдется противодействие — обычная история щита и кинжала. С помощью искусственного интеллекта они могут разработать какие-то системы, которые помогут им скоординировать собственные действия, но насколько это будет эффективно, никто не будет знать точно. К тому же пока Лондон разработает средства противодействия оружию РФ, Москва создаст что-то новое», — заключил военный аналитик.

Напомним, A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра) — это концепция сдерживания противника при помощи комплекса вооружений. Она создает повышенную опасность для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность.

С-400 — российский ЗРК большой дальности, который предназначается для уничтожения военных самолетов, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Может применяться, в том числе и против наземных объектов.

«Бастион» — береговой ракетный комплекс, поражающий надводные корабли различных классов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Искандер» — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения вражеских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Способен «работать» на дальности до 500 километров.