Дамаск, 13 сентября. Несколько перемещенных семей вернулись в Сирию через пограничный пост «Насиб», находящийся на границе с Иорданией. Все они прибыли из лагеря беженцев «Азрак». Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Органы власти в провинции Даръа предоставили возвращающимся лицам все средства транспорта и машины скорой помощи для оказания медицинских услуг пострадавшим.

Полковник Мазен Гандур, глава Иммиграционного центра в «Насибе», отметил, что центр готов принимать возвращающихся и оказывать им всю необходимую помощь, особенно в отношении оформления документов. Кроме того, власти обязались доставлять беженцев в ближайший пункт их проживания, отметив, что число возвращающихся с середины октября прошлого года до сегодняшнего дня достигло 27 400 человек.

Мухаммед аль-Муфлех из города Мискина в окрестностях Даръа отметил, что долгое время жил в лагере Азрак в Иордании. По его словам, возвращение на родину дает чувство мира и безопасности, другой беженец — Махер аль-Зуби — из города Сахм аль-Джулан в западной части провинции сказал, что ему сложно описать чувство возвращения на родину.

Тем временем Салех аль-Хамада, житель провинции Алеппо, призвал всех сирийских беженцев вернуться на родину, выразив свою благодарность и признательность сирийской правительственной армии, которая восстановила безопасность и стабильность в регионе.

Стоит отметить, что за последние месяцы из Иордании в Сирию вернулись сотни перемещенных семей вернулись сотни перемещенных семей. Это стало возможно после того, как сирийская правительственная армия восстановила безопасность в провинции Даръа и победила террористические группировки.

Напомним, что сотни сирийских беженцев каждый день возвращаются на родину из Ливана при содействии властей Сирии, их учет помогают организовать российские военные. Как правило, беженцы проходят через пропускной пункт «Джейдед Ябус», который установлен на автодороге Бейрут — Дамаск. За сутки через него проходят до нескольких сотен желающих вернуться сирийцев.