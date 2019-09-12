Эксперт объяснил, почему задержания русофилов в Болгарии начались не случайно

Москва, 12 сентября. Историк-востоковед, генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев объяснил, почему задержания и допросы русофилов в Болгарии «начались не случайно», а также спрогнозировал новые провокации.

По словам эксперта, к произошедшему причастны Соединенные Штаты.

«Американцы продолжают свою политику по натравливанию Болгарии на Россию, забыв об исторической памяти», — выразил уверенность специалист.

По словам востоковеда, «движение устраивает массовую манифестацию поддержки русско-болгарской дружбы», считая, что именно «американцы заставили руководство Болгарии через дипломатическое ведомство сделать такое провокационное заявление», сообщает «Царьград».

Эксперт не исключил, что в перспективе возможны новые провокации против активистов. Он обратил внимание на то, что обвинение в «шпионаже» в пользу Москвы, которое выдвинули против руководителя движения болгарских русофилов, «очень серьезное».

По его словам, суть провокаций сводится к одному: «разорвать российско-болгарские общественные связи», потому что речь идет именно об общественной организации. Якушев выразил уверенность в том, что США делают все возможное, чтобы разорвать дружбу между странами.

«Враг — он не дремлет и делает все, чтобы вбить клин в нашу дружбу», — резюмировал Якушев.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали секретаря болгарского Национального движения «Русофилы», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в «шпионаже». Сообщалось, что в доме задержанного был проведен обыск, в ходе которого были изъяты компьютер и документы. В рапорте на обыск уточнялось, что он проводится в связи с уголовным делом, заведенным в начале июля по статье о шпионаже.

Ранее российский сенатор Константин Косачев выразил обеспокоенность относительно сообщений о задержании активных сторонников дружественных отношений с Российской Федерацией. Новости из Болгарии он также назвал «крайне тревожными».