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Закон об отмене депутатской неприкосновенности опубликован на Украине

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Закон об отмене депутатской неприкосновенности опубликован на Украине

Киев, 12 сентября. На Украине официально опубликовали закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Верховная рада поддержала закон который отменяет на Украине депутатскую неприкосновенность в следующем году. Президент страны Владимир Зеленский подписал документ. В официальной газете украинского парламента «Голос Украины» опубликовали закон.

«Этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года», — говорится о обнародованном документе.

Закон об отмене депутатской неприкосновенности опубликован на Украине

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, которые подозреваются в злоупотреблении властью. Стоит отметить, что это далеко не первое уголовное дело против бывшего президента. Ранее против Порошенко на Украине было возбуждено 13 уголовных дел по самым разным обвинениям. Правоохранительные органы обвиняют его в превышении полномочий, коррупции, отмывании денег и даже в государственной измене.

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