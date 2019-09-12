Эксперты объяснили рост смертности от случайных отравлений алкоголем в России

Центр разработки национальной алкогольной политики опубликовал свежие данные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, судя по которым смертность от отравления алкоголем в России выросла примерно на 15% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Эксперты алкогольного рынка поделились с Федеральным агентством новостей своим видением причин этого роста.

За январь-июль 2019 года в ЕГР ЗАГС зафиксировано 4298 смертельных случаев в результате случайного отравления алкоголем по сравнению с 3666 — в 2018 году. «Случайное отравление» — это не тот случай, когда законченный алкоголик покупает сомнительное пойло у таких же товарищей, а потом его бездыханного находят прохожие под деревом в городском парке. По словам врача-нарколога клиники «Лазарет» Евгения Рысина, случайные отравления получают и вполне благопристойные люди, не дошедшие до третьей стадии алкоголизма, где распадается личность. Такой человек может совершенно не представлять, что покупает и пьет некачественный алкоголь и уж точно не собирается намеренно травить себя. Но ведь покупает! И пьет, и умирает потом, и, к сожалению, попадает в статистику по смертности.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с ФАН рассказал, что в этом году аналитики впервые заметили существенное увеличение смертности от алкоголя.

«С 2005 года мы наблюдали тенденцию по снижению смертности, это было вызвано тем, что спиртосодержащие жидкости обложили акцизами, а к денатурации технических спиртов были приняты жесткие требования, — объясняет Павел Шапкин. — Смертность снизилась с 46 тысяч до 7-7,5 тысяч случаев в год, народ стал меньше пить и в мире в целом, и у нас в России. Но сейчас произошел перелом, мы впервые увидели серьезное увеличение почти на 20%, но причин для этого, кроме увеличения потребления алкоголя нет».

В центре считают, что динамика показателей смертности от алкоголя — это косвенный показатель увеличения потребления (а оно за год повысилось на 20%).

«Если коротко, народ начинает пить, — говорит эксперт, — а алкоголь в качестве адаптогена используется тогда, когда у людей появляется неуверенность в завтрашнем дне, проблемы экономического плана, ощущение нестабильности. Максимум уровня потребления алкоголя мы наблюдали в 90-х годах, когда привычный уклад жизни был нарушен и народ пил, не просыхая. Тогда смертность от алкоголя зашкаливала за 60 000 смертей в год, и это только по официальным данным. Мы следим за показателями, и я думаю, в следующем году мы снова увидим рост».

Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский утверждает, что при современной системе контроля отравиться продуктом из алкомаркета весьма сложно: регулятор позволяет проверить легальность или нелегальность алкоголя по марке-скану на бутылке. Среди мобильных приложений есть «Сканер алкоголя» — проверка акцизных марок и QR-кода чеков ЕГАИС, «АлкоСканер», «АнтиКонтрафакт Алко» (приложение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка) и другие аналоги разработчиков, которые отведут покупателя от некачественного алкоголя.

«По нашим оценкам, 99% магазинов торгуют легальным алкоголем, — говорит Максим Черниговский. — Но у нас до сих пор крутятся огромные непроверенные объемы на нелегальном рынке. Глава Росалкорегулирования заявил о том, что в сегменте крепкого алкоголя до 30% объема — нелегальные обороты. На интернет-рынке около 3000 сайтов, где можно купить спиртное — вот, откуда «случайные отравления». Люди экономят на хорошем алкоголе, ищут ему альтернативу и находят — заказ через Интернет, гаражный самогон, лекарственные средства».

Трудно представить себе мужичков в российской глубинке, которые заказывают виски через Интернет, а вот современная молодежь именно на этих сомнительных покупках и травится, рассказывает нарколог Евгений Рысин.

«Чаще всего в проценте смертей от случайных отравлений оказываются люди низкого социального статуса, деклассированные, десоциализированные, — рассказывает эксперт. — Но не всегда. Иногда это молодые люди, которые уже привыкли все покупать через Интернет. Они устраивают вечеринку, закупают продукты, и кто-то, решив сэкономить немного, заказывает алкоголь в канистре на всю компанию».

В некоторых случаях косвенной причиной случайных отравлений становится, как ни странно, жесткое законодательство по обороту алкоголя, считает Максим Черниговский. По приведенной статистике, 83 человека погибли в результате случайного отравления в «Питере-пить». Вряд ли это случилось бы с ними в знаменитых питейных заведениях на Рубинштейна или Белинского, где качество алкоголя тщательно проверяется. Но в Санкт-Петербурге закон ограничивает продажу алкоголя в магазинах до 22 часов, и «засидевшиеся» до позднего вечера компании легкомысленно решают закупить то, чего не хватило для веселья, через Интернет.

«Я убедился в том, что ограничения по рознице алкоголя не всегда работают с положительным результатом, — говорит Максим Черниговский. — Сейчас обсуждается очередное повышение уровня возраста, с которого можно покупать алкоголь, но на практике это окажется на руку только мошенникам, которые продадут свой товар в Интернете, в гараже, в лавке из-под полы».

Кроме того, по мнению эксперта, в России сейчас сложилась жуткая система потребления алкоголя: россияне выпивают 80% водки и пива и только 20% других спиртосодержащих напитков.

«У нас средняя цена на водку составляет 215 рублей, а на шампанское — 164 рубля — это как? — возмущается Черниговский. — Во всем мире вино дешевле, а крепкие напитки дороже, но это соотношение цен один к трем, а не как у нас».

Одновременно со смертностью от алкоголя в России растет и количество алкомаркетов — по расчетам сервиса 2ГИС только в Москве работает более трех тысяч специализированных алкогольных магазинов — рост на 9% по сравнению с прошлым годом. Такая же тенденция и в других городах страны, и многие эксперты называют это следствием запрета на реализацию алкоголя в обычных продуктовых магазинах.

«Но хотя бы в аптеках больше не продают ерунды вроде «настойки овса», — говорит врач-нарколог Евгений Рысин. — Все же понимали, для чего на самом деле эти настойки».

Эксперты алкогольного рынка советуют не покупать алкоголь в сомнительных местах, пользоваться для проверки качества акцизных марок специальными приложениями и в меру заливать алкоголем жизненные трудности.