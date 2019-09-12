Правоохранители проводят обыски у отмывавших деньги членов ОПГ Навального в 29 городах РФ

Москва, 12 сентября. Правоохранители проводят обыски у членов ОПГ скандального блогера Алексея Навального в 29 городах России. Причиной стало уголовное дело об отмывании денег так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

В рамках следственных мероприятий обыски проходят в Балаково, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Перми, Омске, Оренбурге, Петербурге, Саратове, Ставрополе, Тамбове, Томске, Тюмени, Хабаровске, Чебоксарах и в Челябинске. Основанием для обысков стали постановления Басманного суда Москвы от 4 сентября. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (статья 174 УК РФ).

По версии следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги зачислялись на счета так называемого «ФБК».

Ранее правоохранители приходили к координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву, а также к заместителю координатора штаба Ольге Гусевой. Кроме того, обыски по уголовному делу об отмывании денег прошли в петербургской квартире бывшего муниципального депутата Даниила Кена.