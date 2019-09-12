ЦБ планирует создать точки доступа к банковским услугам на базе «Почты России»

Москва, 12 сентября. Центробанк Российской Федерации планирует создать точки доступа к финансовым услугам везде, где расположены отделения «Почты России». Об этом рассказал журналистам начальник службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

Он отметил, что задача регулятора заключается в том, чтобы «создать точку доступа к финансовым услугам везде, где есть отделения «Почты России».

По его словам, если ближайшая точка оказания таких услуг удалена, к примеру, на 10 километров, то доступность считается минимально приемлемой. Поводом для соответствующего решения стало то, что в стране подавляющее большинство населенных пунктов — это деревни и поселки с населением численностью менее тысячи человек.

«При этом нужно понимать, что работать более или менее рентабельно в малом населенном пункте стандартное банковское подразделение не может, оно становится неокупаемым», — передает РИА Новости слова Мамуты.

Он также указал на то, что необходимо продумать «более гибкие форматы». По его словам, самым подходящим форматом для отдаленных территорий как раз стал вариант, когда сотрудник отделения почтовой связи является агентом финансово-кредитного учреждения. Представитель регулятора также сообщил, что на сегодняшний день почти во всех почтовых отделениях с доступом в интернет граждане могут воспользоваться рядом банковских услуг.

Восточный экономический форум проходил в столице Приморья 4-6 сентября.