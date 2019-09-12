Украинские власти задолжали горнякам более 32 млн долларов

Киев, 12 сентября. Задолженность по заработной плате украинским шахтерам превышает 32 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На своей странице в Facebook Волнынец опубликовал запись, в которой рассказал о проблемах добывающей отрасли Украины и, в частности, о задолженности властей перед работниками.

«Общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 800 миллионов (более 32 миллионов долларов по курсу Национального банка)», — написал Волынец.

Он также отметил, что в отдельных случаях зарплата горнякам не выплачивалась в полном объеме с июня 2019 года, и предупредил, что шахтеры «не намерены терпеть такое пренебрежение со стороны министерства энергетики и охраны окружающей среды и других органов власти».

Глава профсоюза подчеркнул, что вскоре могут начаться забастовки, и заявил, что Независимый профсоюз горняков Украины в этом случае, как и всегда, примет сторону рабочих.

Волынец рассказал, что власти на претензии горняков пока никак не реагируют, поэтому вопрос о закупке и поставке угля в больших объемах посредническими компаниями из России остается без официальных комментариев.

Он отметил, что в то же время продолжается искусственное блокирование работы украинских государственных шахт, они затапливаются во время отключения электроэнергии или при выходе из строя насосных агрегатов. Одна из самых мощных ранее шахт мира «Капитальная» ГП «Мирноградвугилля» не работает уже 2,5 месяца.

Украинские шахтеры неоднократно устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

Ранее сообщалось, что власти Украины задолжали горнякам, работающим на четырех шахтах на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области, более 7 миллионов долларов. Тогда сумму долга также озвучил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.