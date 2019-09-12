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Боевые стрельбы из С-300 и С-400 провели на учениях в Бурятии

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Боевые стрельбы из С-300 и С-400 провели на учениях в Бурятии

Хабаровск, 12 сентября. Ракетные стрельбы из комплексов С-400 «Триумф» и С-300 провели в рамках учений в Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Военнослужащие зенитно-ракетного полка перед проведением стрельб провели обязательные тренировки по поиску, опознаванию и классификации целей — истребителей Су-30см и многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35с из Хабаровского края. Только после сдачи этого зачета зенитчики получили доступ к ракетным стрельбам.

Стрельбы были проведены на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии. Зенитчики выполнили около 10 боевых пусков из зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и С-300.

«Стрельбы проходили днем, время, азимут и время запуска высокоскоростных, малоразмерных мишеней заранее не сообщалось», — уточнили в пресс-службе округа.

Мишени уничтожались зенитчиками при кратковременном входе в зону поражения ЗРС. Цели находились там не более 40 секунд, говорится в сообщении округа.

Боевые стрельбы из С-300 и С-400 провели на учениях в Бурятии

Ранее стало известно, что из Хабаровского края на полигон «Телемба» прибыли ЗРС С-400. ЗРК были доставлены в составе воинского железнодорожного эшелона. К учениям в Восточном военном округе были привлечены более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц различной боевой и специальной техники.

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