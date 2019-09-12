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Нетаньяху рассказал, как контакт с Путиным предотвратил столкновение в Сирии

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Нетаньяху рассказал, как контакт с Путиным предотвратил столкновение в Сирии

Москва, 12 сентября. Прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал журналистам глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам израильского премьера, оно (столкновение — прим.ФАН) было практически неизбежным «на фоне противоречия между задачами ВКС РФ и нашими военными действиями в ходе операции в Сирии».

Нетаньяху обратил внимание на то, что контакты с главой российского государства для него наиболее ценны и способствует развитию взаимовыгодных экономических связей между Тель-Авивом и Москвой, сообщает РБК.

«Эта координация возможна лишь потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения», — подчеркнул израильский премьер.

В четверг, 12 сентября, пройдут переговоры российского лидера Путина с Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются актуальными мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в стране, ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РБК
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