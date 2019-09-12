Вдова Дадашева рассказала о последних секундах жизни боксера

Москва, 12 сентября. Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала о последних секундах жизни спортсмена. Врачи не давали ему ни единого шанса, однако Апушкина до последнего надеялась на лучшее.

Напомним, 20 июля 2019 года Дадашев провел бой в США с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде российский спортсмен пропустил большое количество ударов, после чего поединок досрочно прекратили. Дадашева госпитализировали с отеком мозга, однако, несмотря на усилия врачей, через три дня он скончался, передает Infox.ru. Боксера похоронили в Петергофе.

По словам Апушкиной, обычно муж звонил ей после взвешивания, однако в день своего последнего боя Дадашев впервые сказал, что позвонит супруге уже после схватки. Вдова боксера рассказала, что не пересматривала бой, но иногда видит отдельные фрагменты в соцсетях.

«И тогда я снова вижу тот страшный момент, когда он идет с ринга, опираясь на тренеров. Ему не то что голову льдом не обложили — даже носилок не было!» — возмутилась Апушкина.

Когда стало известно, что Дадашева везут в госпиталь, его супруга позвонила менеджеру спортсмена. Он успокоил Апушкину и сказал, что боксер в сознании. Апушкина отправила мужу sms-сообщение со словами поддержки, однако, как стало известно позднее, Дадашев так и не прочитал его.

Вылететь в США вдова спортсмена и его сын смогли только утром 22 июля. По словам Апушкиной, за день до этого ей позвонил тренер по физподготовке Донатас Янусевичус и рассказал, что Дадашев смог взять врача за руку. Янусевичус до последнего поддерживал Апушкину, и она была убеждена, что ее мужа спасут.

«И вот мы приехали в госпиталь. Врачи тут же отвели меня в сторону. Они сказали, что у Макса нет ни единого шанса, даже одного на миллиард. Тогда я поняла, что мой мир рухнул», — рассказала вдова боксера.

Апушкина зашла в палату мужа. По ее словам, из Дадашева «торчало миллион трубок». Спортсмен находился под капельницами, а его дыхание поддерживали баллонами. Затем в палату привели двухлетнего сына боксера, чтобы он мог попрощаться с отцом, пишет «Вечерняя Москва».

«Прошло где-то 8 часов, и кровяное давление пошло вниз. Пришел врач, который совершал обход. Я спросила: «Что это значит?» Он холодно повернулся ко мне, посмотрел прямо в глаза и сказал: «Это значит, что сейчас он умрет», — вспоминает Апушкина.

По словам вдовы спортсмена, через секунду врачи схватились за дефибрилляторы, чтобы возобновить работу сердца Дадашева. Апушкиной поставили стул возле ног боксера.

«Один раз ему «завели» сердце. Я так обрадовалась! Но тот же врач сказал: «Это всего лишь протокол, минут через 20 все повторится. Елизавета, это все», — рассказала женщина в интервью Sports.ru.

По ее словам, все повторилось через пять минут. Сердце спортсмена запускали три или четыре раза.

«У меня уже возникла апатия. Я просто сидела, ничего не видела — как приговоренная. И увидела его последнее дыхание. Было ощущение, что это у меня оборвалась жизнь», — вспоминает Апушкина последние секунды жизни супруга.

Ранее вдова Дадашева заявила, что будет требовать денежную компенсацию от организаторов последнего боя ее супруга. Соответствующий иск собирались подать по месту проведения поединка, сообщает телеканал «360».