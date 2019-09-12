Пять новых исков подали к Соболь и Албурову из-за беспорядков 27 июля в Москве

Москва, 12 сентября. В Симоновский районный суд Москвы поступило пять исковых заявлений к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и главе отдела расследований фонда — Георгию Албурову. Уведомление об этом появилось в базе суда.

Отмечается, что истцами выступили ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги». Кроме того, против Соболь и Албурова выступают два бизнесмена — Ярослав Христов и Виталий Толкалов.

Как пишет ТАСС, исковые требования пока остаются неизвестны. Как уточнили в суде, вероятно, истцы имеют претензии к Соболь и Албурову в связи с беспорядками 27 июля в Москве. Беседа по искам от «Мосгортранса», «Автомобильных дорог» и «Московского метрополитена» назначена на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что дела пяти участников беспорядков в Москве переквалифицируют на административные. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерии Костенко, Владиславе Барабанове и Дмитрие Васильеве. Как уточнили следователи, в действиях россиян прослеживается нарушение ряда административных статей. Сейчас материалы направлены в министерство внутренних дел.

Как уточнили в Следкоме, состава преступления в действиях пяти лиц обнаружено не было. Следователи учли все собранные материалы, в том числе видеозаписи с камер. Избранные меры пресечения в отношении этих участников беспорядков отменены.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Отметим, что так называемая оппозиционерка неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать в рамках закона и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько несанкционированных митингов. Напомним, что незаконный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.