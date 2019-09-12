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Несколько человек получили ранения в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре

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Несколько человек получили ранения в результате взрывов на складе боеприпасов на КипреНикосия, 12 сентября. Несколько человек получили ранения в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает Reuters, серия взрывов прогремела в четверг, 12 сентября, на складе боеприпасов на севере Кипра. Несколько человек получили ранения.

По данным агентства, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад.

Известно, что в результате инцидента несколько человек получили легкие осколочные ранения, об этом сообщил министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай.

На своей странице в Facebook министр написал, что этот район был закрыт, поскольку взрывы продолжались в военной зоне к востоку от Кирении — портового города на северном побережье Кипра, часто посещаемого туристами.

Сейчас территория вокруг места происшествия оцеплена. Министерство обороны Турции заявило, что пожар был взят под контроль, и что причина первоначального взрыва, который произошел около 1.30 (22.30 по Гринвичу), была определена не сразу. На месте начала работу следственная группа. 

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Источник: Reuters
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