Никосия, 12 сентября. Несколько человек получили ранения в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает Reuters, серия взрывов прогремела в четверг, 12 сентября, на складе боеприпасов на севере Кипра. Несколько человек получили ранения.

По данным агентства, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад.

Известно, что в результате инцидента несколько человек получили легкие осколочные ранения, об этом сообщил министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай .

На своей странице в Facebook министр написал, что этот район был закрыт, поскольку взрывы продолжались в военной зоне к востоку от Кирении — портового города на северном побережье Кипра , часто посещаемого туристами.