Никосия, 12 сентября. Несколько человек получили ранения в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщает Reuters, серия взрывов прогремела в четверг, 12 сентября, на складе боеприпасов на севере Кипра. Несколько человек получили ранения.
По данным агентства, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад.
Известно, что в результате инцидента несколько человек получили легкие осколочные ранения, об этом сообщил министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай.
На своей странице в Facebook министр написал, что этот район был закрыт, поскольку взрывы продолжались в военной зоне к востоку от Кирении — портового города на северном побережье Кипра, часто посещаемого туристами.
Сейчас территория вокруг места происшествия оцеплена. Министерство обороны Турции заявило, что пожар был взят под контроль, и что причина первоначального взрыва, который произошел около 1.30 (22.30 по Гринвичу), была определена не сразу. На месте начала работу следственная группа.