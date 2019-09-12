Росконтроль рассказал, какая треска безопасна для здоровья

Москва, 12 сентября. Эксперты Росконтроля протестировали несколько образцов филе трески — для проведения экспертизы были закуплены образцы брендов Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», ООО «Марлин», «ВкусВилл».

Как сообщает сетевое издание «РОСКОНТРОЛЬ», после проведения всех тестов специалисты три консервы забраковали, поместив их в «черный список», это — филе трески от брендов «Каждый день», «Бухта изобилия» и Borealis.

В первом случае производитель назвал свой продукт «филе трески», хотя экспертиза показала, что это минтай. Во втором и третьем случаях продукт не соответствовал требованиям безопасности по содержанию мышьяка.

А вот консервы от бренда «Марлин» в общем и целом соответствует требованиям безопасности, хотя замечания были. В частности, эксперты отметили неудовлетворительные органолептические показатели.

Больше всех экспертам понравилось филе трески от бренда «ВкусВилл», которое соответствует требованиям безопасности. Специалисты отметили наименьшее по сравнению с другими образцами отклонение по массовой доле белка.

«Только один образец — треска «ВкусВилл» может быть рекомендован к покупке. Эта рыба безопасная, качественная, с небольшим количеством костей и ледяной глазури», — говорится в исследовании.

Как напоминает «Газета.ru», ранее эксперты Росконтроля проверили сметану с массовой долей жира 25% семи известных марок и назвали самые опасные из них. В центре тестирования оказались образцы брендов «Рузская», «Домик в деревне», «Козельская», «Николаевская ферма», «Избенка», «Вологодская из Вологды» и «Простоквашино».

Ближе всего к оптимальной пропорции оказались образцы «Простоквашино» и «Рузская». При этом тест на безопасность не прошла только сметана марки «Избенка» — количество дрожжей в ней оказалось в 5,2 тысячи раз выше допустимых значений. Экспертам на вкус понравилась только сметана «Рузская» и «Домик в деревне», у продукции марки «Николаевская ферма» отметили привкус прогорклого жира.