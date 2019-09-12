Москва, 12 сентября. Японские ученые разработали методику, которая позволяет существенно снизить количество непроизвольных тиков у больных синдромом Туретта людей. Как уточнили специалисты, пациенты с синдромом Туретта страдают от непроизвольных двигательных тиков. Они представляют из себя кратковременные судороги.

Ученые впервые смогли снизить частоту тиков у пациентов с синдромом Туретта. До сих пор считается, что болезнь не лечится. Медики в борьбе в синдромом Туретта используют активные блокаторы дофамина и психотерапию. Как пишет издание Movement disorders, эксперты Стоматологической клиники университета в Осаке применили в лечении пациентов фиксирующую шину. Они установили ее в челюсти пациентов. Выяснилось, что этот метод помогает существенно снизить количество тиков.

Ранее израильские ученые пообещали в течение года представить лекарство от рака. Израильская компания Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd анонсировала разработку нового препарата, который сможет применяться в качестве лекарства от рака. Данный препарат создан на основе небольших фрагментов определенных белков, которые смогут атаковать раковые опухоли с разных сторон и достигать тех областей, до которых существующие препараты добраться не могут.

Предполагается, что данный препарат позволит онкологическим больным избежать побочных эффектов традиционных способов лечения раковых заболеваний.

В то же время, пока не ясно, как именно израильские ученые смогут так быстро провести необходимые испытания нового препарата – только тестирование на людях может занять несколько лет. Кроме того, едва ли данный препарат будет универсальным и применимым для всех видов онкологии.

В июле американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца связан с развитием онкологических заболеваний. Синдром такоцубо представляет собой острую форму сердечной недостаточности, при которой развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс. Синдром такоцубо напоминает сердечный приступ. Человек чувствует боль в груди, у него учащенное сердцебиение и одышка.

Ученые в рамках работы с 1600 добровольцами установили, что у каждого шестого человека, который страдает от синдрома такоцубо, через какой-то промежуток времени развивается злокачественная опухоль. По словам исследователей, к настоящему моменту «связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена».

«Но она есть — у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования. Но паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение», — подчеркнули кардиологи.

Ранее британские ученые выяснили, что даже малые дозы радиации, которые человек может получить во время трех сеансов компьютерной томографии, увеличивают количество клеток с генными мутациями P5, отвечающих за появление онкологических заболеваний.

Как отмечает RT, самый высокий показатель летальности в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы (39,9%). Об этом свидетельствуют статистические данные министерства здравоохранения России.