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Заворотнюк согласилась вести корпоративы после слухов об онкологии

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Заворотнюк согласилась вести корпоративы после слухов об онкологии

Москва, 12 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк решила подзаработать на корпоративах в качестве ведущей. Поклонники очень переживают за состояние артистки — главная няня страны практически перестала выходить в свет и отменила спектакли. Об этом пишет портал Teleprogramma.

В конце прошлого месяца в СМИ появились сообщения о том, что у 48-летней звезды телевизионного сериала «Моя прекрасная няня» врачи нашли опухоль головного мозга. По неподтвержденным данным, болезнь возникла по причине того, что артистка прибегла к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Вместе с супругом Петром Чернышевым они мечтали о ребенке, и в конце прошлого года в их семье появилась девочка Мила.

Не исключено, что процедура могла спровоцировать возникновение злокачественной опухоли. На вопросы о болезни звезда шоу-бизнеса никак не реагирует, поэтому резонно, что фанаты артистки переживают. Впрочем, артистка охотно отвечает на предложения о сотрудничестве.

«Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей», — рассказал изданию StarHit директор Заворотнюк Стас Христов.

По словам менеджера артистки, в их райдере нет ничего необычного.

Друзья и коллеги Заворотнюк предлагают ей денежную помощь, но та отказывается. Денег в настоящее время хватает, поскольку артистку поддерживает супруг. За выступление на льду в Москве фигурист получает около 300 тыс. рублей, в других странах — в 2,5 раза больше.

По данным издания, Заворотнюк в сентябре даст телевизионное интервью, где речь пойдет о состоянии ее здоровья.

Ранее соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в подмосковном поселке Крекшино рассказала, что не узнала звезду при встрече. По ее словам, актриса сильно поправилась.

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Источник: Teleprogramma
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