Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина. События дня. ФАН-ТВ

Компенсация за транзит газа? Украина намерена требовать у России компенсацию по транзитному контракту. Правда, если «Газпром» начнет говорить о новом соглашении на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В случае, если транзит через Украину сохранится, то Киев не станет пересматривать тарифы. Напомним, срок действующего контракта между двумя странами истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Киев требует пересмотреть тарифы на транзит голубого топлива с 2018 по 2019 год.

Отменен арест экс-губернатора Хорошавина Верховный суд России отменил решение о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Речь идет о периоде от начала следствия до вынесения приговора. Как отметил адвокат Хорошавина, экс-глава области остается под заключением и знакомится с материалами второго уголовного дела. Напомним, бывшего губернатора задержали в 2015 году. Его обвинили в коррупции. В 2018 Хорошавина признали виновным во взятничестве и приговорили к 13 годам лишения свободы. Сейчас в отношении экс-губернатора возбуждено еще одно уголовное дело.

Эксклюзивное интервью с вице-губернатором Мисураты Вице-губернатор ливийской экономической зоны Мисурата Мухаммад Аттуми дал эксклюзивное интервью корреспондентам ФАН. Он рассказал о серьезных проблемах города и о том, чем он живет в непростое для страны военное время. За 8 лет практически непрерывного внутреннего конфликта жители и власти Мисураты смогли сохранить свой экономический потенциал. Здесь находится крупный торговый порт, завод по переработке металлолома. Но несколько проблем не дают территории полноценно развиваться. Это перебои с водой, восстановление разрушенных зданий. Напомним, что наши коллеги Альгис Микульскис и Владимир Малянов стали первыми за последние 8 лет российскими журналистами, которые побывали в Ливии и подготовили для читателей ФАН ряд уникальных материалов.