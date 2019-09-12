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ФСБ изъяла драгоценный сплав стоимостью 11 млн рублей в Магаданской области

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ФСБ изъяла драгоценный сплав стоимостью 11 млн рублей в Магаданской области

Магадан, 12 сентября. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Магаданской области нашли и изъяли из нелегального оборота шесть килограммов сплава золота и серебра общей стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По имеющимся данным, в ходе оперативных мероприятий из противоправного оборота изъято свыше шести килограммов сплава золота и серебра. Общая стоимость находки составляет 11 миллионов рублей.

Согласно информации ведомства, следователи завели уголовное дело по статье о незаконной пересылке драгоценных металлов в крупном размере.

Состав фигурантов дела и обстоятельства происшествия в настоящее время не раскрываются.

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Источник: УФСБ по Магаданской области
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