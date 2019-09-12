Москва, 12 сентября. В Сети появились фотографии нового поколения автомобиля Skoda Octavia, на которых видны детали экстерьера и интерьера новинки. Отмечается, что задние фонари машины заходят на дверь багажника, делая его визуально более широким.

В Сети появились фотографии новой Skoda Octavia. Как пишет портал Motor1.com, кроме того, Octavia получила новый руль с двумя спицами и цифровую панель приборов. Воздуховоды в новой модели расположили ниже. Над ними поставили сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

The next-gen @SKODAUK Octavia has been spied up close ahead of its debut in the coming months. https://t.co/6hKS2G2n6M — MOTOR1 (@Motor1com) September 11, 2019

В мае шпионские фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения опубликованы в Сети. Новый универсал Skoda Octavia без камуфляжа был сфотографирован одним из читателей в районе города Млада-Болеслав в Чехии. Новая Octavia лишилась передней двойной оптики, благодаря которой ее называли «четырехглазой». Также новая модель получила увеличенную решетку радиатора и обновленный бампер. Задняя оптика также претерпела изменения, получив боле вытянутую форму и дополнительные секции на багажной двери, однако на снимках они частично прикрыты пленкой.

Новая Octavia будет оснащаться бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 и два литра. Кроме того, будет доступна версия с турбодизельным мотором объемом 1,5 литра. По предварительным данным, обновленная Skoda Octavia выйдет на европейский рынок в 2020 году.

Кроме того, специалисты отмечают, что в какой-то степени внутренний интерьер новинки напоминает Volkswagen Golf, что, наверное, не случайно: не секрет, что четвертое поколение Octavia будет базироваться на модернизированной платформе MQB.

Благодаря опубликованным фотографиям, автолюбители могут составить свое мнение по поводу новой Skoda Octavia и для себя, как минимум, предварительно решить — стоит ли приобретать данное авто, когда оно выйдет на рынок.

Итак, модель получит полностью переработанную центральную консоль, цифровую приборную панель, а также маленький джойстик управления коробкой передач с отдельной кнопкой для режима «паркинг».

В новой генерации Octavia запуск ДВС, активация стояночного тормоза и переключение передач будут осуществляться с кнопок. На экране мультимедийной системы видно изображение машины, но подробно рассмотреть картинку невозможно.

Что касается технических характеристик, то уже известно, что в моторную линейку войдут бензиновые турбодвигатели, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 л. Также возможно появление «мягкого гибрида» с 48-вольтовой бортовой системой.

Напомним, были названы лидеры продаж среди автомобилей B-сегмента в России.

Специалисты «Автостат Инфо» представители статистику продаж автомобилей B-сегмента в первом квартале 2019 года. Всего было приобретено 60,3 тысячи автомобилей такого класса.

Бестселлером по продажам в сегменте автомашин малого класса остается KIA Rio. В первом квартале текущего года автодилеры реализовали 18,1 автомобилей. Почти восемь тысяч моделей KIA Rio было куплено в марте.

Второе место в рейтинге у Hyundai Solaris — 11,5 тысячи проданных моделей в первом квартале 2019 года. На третьем месте Volkswagen Polo (почти десять тысяч реализованных автомобилей).