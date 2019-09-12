Москалькова оценила возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Владивосток, 12 сентября. Переход на четырехдневную рабочую неделю может состояться только после проведения специальных научных исследований. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не станет ли сокращение рабочей недели причиной более интенсивного труда.

Напомним, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, сокращение трудовой недели может предотвратить профессиональное выгорание, передает «Вечерняя Москва».

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время рассмотрит Госдума РФ. Как рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, после обсуждения в правительстве профсоюзы и работодатели могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщает телеканал «360».

Ранее идею сокращения рабочей недели оценила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее мнению, данный вопрос нужно всесторонне обсудить. Кроме того, Скворцова подчеркнула, что нововведение может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его пола и возраста.

Отметим, что 70% российских работодателей высказались против перехода на «четырехдневку». Они считают, что при сокращении трудовой недели им придется снижать зарплату и нанимать больше сотрудников, пишет URA.RU.