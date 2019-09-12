СК проводит обыски у сотрудников штабов Навального по делу об отмывании денег

Петербург, 12 сентября. На квартире бывшего муниципального депутата Даниила Кена проходит обыск по делу об отмывании денег.

Об этом сам бывший парламентарий написал в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter. При этом обыски следственный комитет проводит не только в Петербурге на квартире экс-депутата, а также по другим адресам так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) скандального блогера Алексея Навального.

Так, полицейские пришли к координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву, а также к заместителю координатора штаба Ольге Гусевой.

Напомним, что масштабные следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (ст. 174 УК РФ) по факту отмывания денежных средств ФБК, которое были инициировано СК РФ в прошлом месяце после проверки счетов фонда. Обыски по этому делу проходили в самом фонде, а также в штабах в Уфе, Самаре, Перми, Саранске и Челябинске.

Следователи склонны считать, что на протяжении трех лет сотрудники фонда легализовали крупные денежные средства, полученные различными преступными способами.

Предполагается, что для отмывания денег «навальновцы» через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета ФБК.