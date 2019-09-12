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Росстат назвал средний возраст жителей РФ

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Росстат назвал средний возраст жителей РФ

Москва, 12 сентября. Средний возраст жителей России увеличился почти на полтора года за десять лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Последние цифры, предоставленные статистической службой, датируются 1 января 2018 года. Согласно этим данным, средний возраст россиян составляет 40,02 года. В начале 2009 года этот показатель составлял 38,8 года.

По данным Росстата, разница в среднем возрасте между мужчинами и женщинами составила пять лет. Средний возраст российских мужчин — 37,26 года, а женщин — 42,41 года, сообщает RT.

Назвала статистическая служба и уточненные данные по регионам. Самым «молодым» субъектом РФ стала Чечня: здесь средний возраст жителей составил 26,68 года, передает «ФедералПресс». Также в топ-5 регионов с самым низким средним возрастом вошли Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самым возрастным регионом России стала Тамбовская область с показателем 43,4. Также среди субъектов РФ с самым высоким средним возрастом оказались Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3).

Как пояснил ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев, средний возраст рассчитывают, складывая возрасты всех жителей РФ и деля эту цифру на количество россиян. Эксперт отметил, что показатель 40 лет характерен для большинства развитых стран, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Росстат сообщил о рекордном числе жителей России, которым исполнилось 100 и более лет. На начало августа 2019 года количество российских долгожителей составило 20 582 человека.

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Источник: RT
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