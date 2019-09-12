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Украинские полярники нашли в Антарктиде «затерянную» пещеру с водоемами

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Украинские полярники нашли в Антарктиде «затерянную» пещеру с водоемами

Киев, 12 сентября. Научные сотрудники в составе 24-й украинской экспедиции в Антарктиду обнаружили «затерянную» ледниковую пещеру с водоемами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что грот на острове Галиндез, где расположена украинская станция «Академик Вернандский», обнаружили во время первых антарктических экспедиций.

«Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Оказалось, что пару лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило», — пояснили в украинском ведомстве.

Как отметил научный руководитель экспедиции Игорь Дикий, найти пещеру получилось не сразу — этому предшествовало несколько тщетных попыток. Однако, по его словам, в леднике со стороны старой великобританской базы-музея полярникам улыбнулась удача, пишет «Царьград».

Украинские полярники нашли в Антарктиде «затерянную» пещеру с водоемами

По данным пресс-службы, суммарная ширина ходов пещеры, которые пролегают на трех ярусах, составляет примерно 200 метров, в ней находятся подледная река и два озера. Помимо этого, специалисты обнаружили перо птицы, которое «стопроцентно не принадлежит пингвину». Образцы для анализов и исследований уже отправили на Украину.

Станция «Академик Вернандский» действует более 20 лет — с 1996 года.

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Источник: Министерство образования и науки Украины
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