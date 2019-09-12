Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян

Москва, 12 сентября. Депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении в сентябре поправки в закон «О кредитных историях», по которым показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС», — рассказал Аксаков.

Участники встречи Ассоциации банков России рассказали журналистам «Известий», что кредиторы выступили с предложением предоставлять им ПДН или данные для его расчета без разрешения заемщиков и бесплатно. В ЦБ не поддержали это предложение, поскольку предоставление сведений без разрешения может нарушить права граждан.

Банк России предложил установить предельную цену для получения информации о ПДН, которая будет привязана к среднерыночной стоимости кредитного отчета.

Аксаков подчеркнул, что основные затраты БКИ при расчете ПДН — расходы на доработку программных продуктов. Депутат считает, именно поэтому тарифы для банков должны быть низкими.

Заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников рассказал журналистам, что стоимость услуг БКИ зависит от количества запросов: чем их больше, тем ниже цена каждого отчета.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что если данные по долговой нагрузке будут бесплатными или очень дешевыми, то банк может заняться маркетинговым терроризмом.

«В этом случае любой банк сможет сделать выборку «лучших» заемщиков и попытаться навязать им свои услуги», — отметил Надоршин.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 7%, сообщает «Газета.ru».

Отметим, член совета директоров ЦБ дал советы россиянам, как не купить нужную услугу в банке.