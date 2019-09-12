Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Москва, 12 сентября. Резкое похолодание ожидается в ряде регионов Российской Федерации. В столице и Подмосковье столбики термометра покажут 13-18 градусов выше ноля. Об этом сообщила журналистам в четверг заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, летняя погода продержится всего несколько суток, после чего придет резкое похолодание. На юге страны по-прежнему будет солнечно, температура воздуха составит до 28 градусов выше ноля.

«В воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа — 3-8 градусов тепла. Днем 11-17 градусов, что уже ниже нормы», — пояснила синоптик.

Как отметила Паршина, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце текущей недели ожидаются ливни, а к субботе температура воздуха понизится до 16 градусов тепла, пишет «Российская газета».

По ее словам, на азиатской территории страны погода нестабильная. К примеру, на Таймыре уже появятся снежные корки, перед этим в регионе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, пишет «Царьград».

Кроме того, с четверга по субботу в Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области придут заморозки. Ночные температуры составят до 1 градуса ниже ноля.