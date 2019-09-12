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Агент Якубовича рассказал о состоянии шоумена

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Агент Якубовича рассказал о состоянии шоумена

Москва, 12 сентября. Состояние здоровья Леонида Якубовича не вызывает опасений, заявил агент шоумена Анатолий Борисович.

Напомним, что многолетний ведущий капитал-шоу «Поле чудес» попал в инвалидное кресло после того, как вернулся с отдыха в Черногории. Поклонники программы заметили известного телеведущего с женой в аэропорту Тивата.

«Ничего особенного не случилось. Мы были на отдыхе, он поскользнулся у бортика бассейна и повредил колено. Думали, что перелом, так как колено сильно опухло. На месте не было возможности сделать рентген», — пояснил Борисович.

«Дома Леонид Аркадьевич прошел обследование, которое показало, что все у него в порядке — тяжелых повреждений нет, просто серьезный ушиб», — добавил агент шоумена и телеведущего.

Анатолий Борисович констатировал, что Якубович «пока не бегает», но все будет в порядке. К съемкам программы, которые должны пройти через несколько дней, шоумен будет в порядке.

Как напоминает «Газета.ru», в прошлом году дочь известного телеведущего Варвара, общаясь с журналистами, призналась, что не хочет работать на Первом канале. К слову, в 2018-м Варвара Видо училась в МГИМО и проходила практику в ТАСС. 

Агент Якубовича рассказал о состоянии шоумена

Девушка призналась, что пошла на факультет международных отношений по совету отца и не очень довольна выбором. Варвара отметила, что если бы у нее была возможность вернуть время назад, то она отдала бы предпочтение журналистике, при этом возможность работать на телевидении она отвергла.

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Источник: Kp.ru
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