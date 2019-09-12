Декретный отпуск для отцов появится в Швейцарии

Берн, 12 сентября. Парламент Швейцарии принял законопроект о декретном отпуске для отцов.

Его продолжительность составляет две недели — фактически десять дней. Законопроект поддержали 129 парламентариев, против проголосовали 62 человека, один — воздержался.

В настоящий момент в Швейцарии нет отпуска по уходу за ребенком. Молодой отец может получить один выходной при рождении малыша.

По новому закону отпуском можно будет воспользоваться в течение шести месяцев после рождения ребенка. Его можно взять в форме отдельных дней или сразу целиком. На финансирование декретных отпусков для отцов будет выделено 230 миллионов швейцарских франков в год из пособий по потере дохода.

Активисты движения «За разумный отпуск по уходу за ребенком — на благо всей семьи» выступали за введение 20-дневного отпуска, который можно использовать в течение года после рождения ребенка. Парламентарии высказались против, сообщает RTS.

Напомним, в большинстве стран Евросоюза отцы могут взять отпуск при рождении ребенка, однако его продолжительность отличается. Швейцария не входит в ЕС.

Ранее в Госдуме РФ начали разработку законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для мужчин. В настоящий момент отцы могут взять отпуск при рождении ребенка на пять дней без сохранения зарплаты, сообщают «Известия».