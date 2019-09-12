Валерий Лимаренко официально вступил в должность губернатора Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 12 сентября. Победивший на выборах главы региона Валерий Лимаренко в четверг официально вступил в должность губернатора Сахалинской области.

Церемония инаугурации нового руководителя региона состоялась в зале Кунашир в здании правительства, куда были приглашены члены Кабмина, депутаты, общественники и журналисты.

«Клянусь, при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области, верно служить народу и Конституции Российской Федерации», — сказал Лимаренко слова присяги во время церемонии.

Как напоминает «Газета.ru», новый глава российского региона был назначен врио губернатора Сахалинской области в декабре прошлого года. В выборах Валерий Лимаренко участвовал в качестве самовыдвиженца, где одержал победу, набрав более 56% голосов избирателей, пришедших к урнам для голосования.