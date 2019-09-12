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Видео масштабных стрельб российской артиллерии появилось в Сети

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Видео масштабных стрельб российской артиллерии появилось в Сети

Москва, 12 сентября. Телеканал «Звезда» опубликовал лучшие кадры масштабных учений артиллерии Западного военного округа (ЗВО).

Учения Гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершились на полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях. В них принимали участие расчеты 152-мм гаубиц «Мста-СМ2», 120-мм минометов «Сани», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и других артиллерийских систем.

Ратные навыки и умения на полигонах отрабатывали около 1,5 тысяч военнослужащих, выполнявших сложную задачу по одновременному применению разнородной артиллерийской группировки.

Видео масштабных стрельб российской артиллерии появилось в Сети

В ходе стрельб были использованы современные средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой разведки, с помощью которых корректировался огонь.

Учения стали частью полевого сбора артиллерийских подразделений общевойсковой армии ЗВО в ходе командно-штабного учения округа. 10 сентября свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа были подняты по тревоге, после чего совершили марш в назначенные районы.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, впервые разнородная группировка войск при поддержке самолетов оперативно-тактической авиации отработала задачи по обороне населенных пунктов в едином тактическом замысле на фронте общей протяженностью более 1000 км.

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Источник: «Звезда»
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