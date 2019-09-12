Эксперт заявила о «дефиците внуков» в России

Москва, 12 сентября. В России за последние почти сто лет у среднестатистической бабушки стало меньше внуков почти в семь раз.

Размышлениями на тему в интервью РИА Новости поделилась заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

«В настоящее время налицо дефицит трудового потенциала – выходящих из трудоспособного возраста людей больше, чем входящих в него. Сложившуюся неблагоприятную структуру населения можно дополнить показателем соотношения детей и прародителей», — заявила эксперт.

Как уточнила Егорова, если в 1926 году в Советском Союзе на 100 бабушек и дедушек приходилось в среднем 524 внука, то в текущем году в современной России этот показатель равняется 81.

«Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков», — констатировала заведующая лабораторией РЭУ.

К слову, в стране на начало года проживало почти 147 миллионов человек, из них в возрасте старше 60-ти лет – 32 млн, а тем, кому до 19 лет – почти 33 миллиона человек.

«Как изменилась структура – большая часть нагрузки приходится на людей старшего поколения, соответственно, и социальная сфера должна переориентироваться на них», — констатировала эксперт.

Впрочем, по мнению Елены Егоровой, в ближайшие несколько лет ситуация улучшится ввиду того, что подрастает поколение родившихся в 2000-е годы, когда в стране наблюдался демографический бум, сообщает «Газета.ru».