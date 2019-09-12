Адвокат Хорошавина заявил, что решение ВС РФ «ничего не меняет» для его подзащитного

Москва, 12 сентября. Адвокат экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина заявил, что решение Верховного суда об отмене ареста «ничего не меняет».

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ отменил все судебные решения о продлении ареста Хорошавина в период с 2015 по 2018 годы, начиная с предварительного следствия и вплоть до вынесения приговора.

По словам адвоката бывшего руководителя Сахалинской области, это «ничего не меняет» для его подзащитного, но дает ему право на назначенную Европейским судом по правам человека компенсацию в 50 тысяч евро.

Защитник назвал сумму компенсации «не таким уж внушительным вкладом» в назначенный судом Хорошавину штраф в 500 млн рублей.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в 2015 по подозрению в получении взятки. В 2018 году суд признал его виновным, назначив наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 млн рублей.

Сейчас в отношении Хорошавина возбуждено второе уголовное дело по факту вымогательства средств у кандидатов в депутаты горсобрания Южно-Сахалинска. По данным, которые приводит «Газета.ру», речь идет о взятках в размерах 3 и 10 млн рублей за оказание содействия в подготовке и проведении избирательных кампаний.