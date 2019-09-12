Лидер ВИА «Ариеэль» раскритиковал творчество Шнурова

Москва, 12 сентября. Сооснователь ВИА «Ариеэль» советский и российский музыкант Валерий Ярушин подверг критике группу «Ленинград» и ее лидера Сергея Шнурова.

По его словам, исполнитель должен быть ответственным за свои произведения, несмотря на то, что «четверть века как нет социализма и можно петь все что угодно».

«Шнуров начал эту нецензурщину. Я даже обсуждать (творчество Шнурова) не буду. Для меня эстрада — это дом родной», — заявил Ярушин на пресс-конференции НСН.

Напомним, что регулярно находятся недовольные творчеством Шнурова. В июне православная общественность возмутилась клипом на песню «i_$uss» («Иисус»). По сюжету три подружки отправились в ночной клуб, где одна из них увидела молодого человека, который напомнил ей Иисуса. Клип вышел к началу последнего тура группы.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян заявил Федеральному агентству новостей, что Шнуров спровоцировал скандал намеренно, чтобы «триумфально завершить деятельность «Ленинграда» провокационным клипом».

«Фанаты оценят произведение с художественной точки зрения и скажут защитникам веры, что мол те ничего не понимают в искусстве. И как обычно весь этот хайп закончится ничем», — заявил Манукян.

Ранее православный активист Сергей Алиев вызвал лидера «Ленинграда» на «серьезный разговор» из-за скандального клипа. По его мнению, клип является развратным, вульгарным и пошлым.