Тюрьму и бывший штаб боевиков обнаружили в Восточной Гуте

Дамаск, 12 сентября. Военная полиция РФ в Сирии обнаружила в Восточной Гуте подвал, где находились тюрьма и штаб боевиков.

Подвальное помещение, в котором террористы на протяжении пяти лет содержали заключенных, находится в районе Дамаска Айн-Терма, в семи километрах к востоку от центра сирийской столицы. Здесь же у боевиков размещался полевой штаб с библиотекой экстремистской литературы и комнатой отдыха.

Местные власти утверждают, что большинство взрослых мужчин Айн-Термы прошло через эту тюрьму. Здесь их морили голодом и вынуждали присоединиться к террористам. В ближайшее время подвал будет уничтожен сирийскими военными.

В Айн-Терме базировались боевики вооруженной группировки «Фейлак ар-Рахман», относящейся к так называемой «умеренной оппозиции». В течение пяти лет они контролировали район Айн-Терма, где находились около пяти тысяч террористов данной группировки. Этот район, а также близлежащие кварталы Дамаска были одним из их главных оплотов.

В марте прошлого года по результатам достигнутой при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии договоренности не пожелавшие сложить оружие боевики покинули район через гуманитарный коридор, переместившись в провинцию Идлиб на севере страны.