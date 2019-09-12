Стало известно, кого пригласили на свадьбу Собчак и Богомолова

Москва, 12 сентября. Стало известно, кто может быть гостем церемонии бракосочетания светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

По данным СМИ, гостями на свадьбе могут быть Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей, Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Собчак.

Как ожидается, придут Игорь и Вадим Верники, при этом Игорь Верник будет вести свадьбу как тамада. Церемония бракосочетания состоится в Москве в пятницу, 13 сентября.

К слову, Собчак только в июне официально развелась с актером Максимом Виторганом, а о разрыве отношений стало известно в начале марта. У теперь уже бывших супругов есть двухлетний сын.

Как напоминает «Газета.ru», в конце августа доходы журналистки и экс-ведущей скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Ксении Собчак резко упали в преддверии свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.

На сегодняшний день светская львица Собчак мало участвует в программах на телевидении, контракт с модным изданием у закончился, а потому попавшая ранее в список журнала Forbes звезда шоу-бизнеса не сможет похвастаться высокими гонорарами.

В настоящее время Собчак якобы работает в журнале «Супер» и ведет свой интернет-проект на YouTube-канале, но это не приносит фантастических доходов. По мнению промоутера Сергея Лаврова, экс-звезда любовного проекта «Дом-2» может разбогатеть за счет рекламы в социальной сети Instagram.