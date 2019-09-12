США отложили введение пошлин на товары из КНР

Вашингтон, 12 сентября. Президент США Дональд Трамп сообщил о переносе срока введения пошлин на китайские товары с 1 до 15 октября.

По словам Трампа, США пошли на такой шаг, выполняя просьбу Пекина.

«По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия КНР мы договорились, что в качестве жеста доброй воли отложим введение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее стороны условились провести очередной раунд американо-китайских экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне. Предыдущая встреча состоялась в конце июля в Шанхае. Тогда не удалось достичь никаких договоренностей, по итогам переговоров США ввели новые пошлины с сентября.

С началом осени Соединенные Штаты повысили на 15% пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов. Пекин ответил повышением пошлин на товары из США, выразил протест Вашингтону и инициировал разбирательство по данному факту во Всемирной торговой организации.

Трамп считает, что итогом американо-китайской торговой войны должно стать заключение двустороннего соглашения о торговле. По мнению американского лидера, Пекину нужно поспешить с заключением сделки, поскольку экономика КНР терпит существенные потери, а экономика США лишь выигрывает в данной ситуации.

Как пишет «Газета.ру», накануне Пекин отменил пошлины на некоторые товары из США, желая заложить почву под переговоры, которые пройдут в октябре. Китай надеется получить зеркальные уступки со стороны Вашингтона в отношении корпорации Huawei.