Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

Москва, 12 сентября. Минтруд установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12 130 рублей.

Рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит законопроект Минтруда на заседании в четверг.

В действующем законодательстве прописано, что минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. В пояснительной записке к документу сказано, что прожиточный минимум меняется с каждым годом, поэтому необходимо ежегодно принимать закон, устанавливающий размер МРОТ.

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, что прожиточный минимум устанавливается по данным за второй квартал предыдущего года, поскольку в этом квартале самые высокие цены на продукты.

«Соответственно, прожиточный минимум в этот период выше», — рассказал Рязанский.

Напомним, для пенсионеров прожиточный минимум равен 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля, сообщает «Газета.ru»

Как сообщают «Известия», глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что к концу года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума должно снизиться. По его словам, на снижение бедности повлияет рост потребительской корзины, увеличение МРОТ, а также доплаты к пенсиям и детские пособия.