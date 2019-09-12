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Россия

Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

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Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Москва, 12 сентября. Новейший российский пистолет «Удав», разработанный ЦНИИточмаш, успешно прошел войсковые испытания.

Об испытаниях новейшего пистолета сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Пистолет «Удав» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию», — заявил источник агентства.

В госкорпорации Ростех, куда входит Центральный НИИ точного машиностроения, пока не прокомментировали данную информацию.

Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший российский самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров ранее прошел государственные испытания, после чего был рекомендован к принятию на вооружение. Это полностью отечественная разработка, которая собирается из комплектующих, произведенных на территории РФ. Одно из его главных достоинств — емкость магазина, вмещающего 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

«Удав» обеспечивает возможность использования различных видов боеприпасов, включая дозвуковые и повышенной пробиваемости, разработанные специально под него.

Пистолет планируется выпускать также в гражданской версии, адаптированной под требования профессиональных стрелков-спортсменов.

Как пишет «Газета.ру», «Удав» должен стать заменой пистолета Макарова, принятого на вооружение в 1951 году.

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Источник: РИА Новости
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