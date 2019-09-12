Российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Москва, 12 сентября. Новейший российский пистолет «Удав», разработанный ЦНИИточмаш, успешно прошел войсковые испытания.

Об испытаниях новейшего пистолета сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Пистолет «Удав» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию», — заявил источник агентства.

В госкорпорации Ростех, куда входит Центральный НИИ точного машиностроения, пока не прокомментировали данную информацию.

Новейший российский самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров ранее прошел государственные испытания, после чего был рекомендован к принятию на вооружение. Это полностью отечественная разработка, которая собирается из комплектующих, произведенных на территории РФ. Одно из его главных достоинств — емкость магазина, вмещающего 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

«Удав» обеспечивает возможность использования различных видов боеприпасов, включая дозвуковые и повышенной пробиваемости, разработанные специально под него.

Пистолет планируется выпускать также в гражданской версии, адаптированной под требования профессиональных стрелков-спортсменов.

Как пишет «Газета.ру», «Удав» должен стать заменой пистолета Макарова, принятого на вооружение в 1951 году.