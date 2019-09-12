Видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту за сутки посмотрели 1,5 млн раз

Вашингтон, 12 сентября. В течение всего одних суток видео, в котором показала, как актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты, посмотрели более 1,5 миллионов раз.

Ролик был опубликован в официальном аккаунте студии Disney в социальной сети Instagram, и буквально произвел фурор среди киноманов – если быть точным, на пять утра (по московскому времени) четверга видео было просмотрено 1 650 тысяч раз.

На черно-белом видео сначала показали актрису без макияжа и двумя тугими косичками. Затем гримеры затонировали ей кожу и приклеили скулы, после чего надели рога и накрасили губы красной помадой. В конце Джоли дополнила образ вставными клыками.

Подписчиков выложенное видео не оставило равнодушным, под постом в течение суток было оставлено более четырех тысяч комментариев, большинство из которых положительные.

Как напоминает «Газета.ru», в середине лета официальный трейлер художественного фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли выложили в Сеть. Ролик появился на официальном канале Disney Russia на видеохостинге YouTube.

В описании видео говорится о том, что действие фильма происходит через несколько лет после финала «Малефисенты», в котором злодейка наложила злые чары на принцессу Аврору. Зрители станут свидетелями развития сложных отношений Малефисенты и будущей королевы.

Роли в картине также исполнили: Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл и Чиветель Эджиофор. В прокат в России фильм выйдет 17 октября этого года.