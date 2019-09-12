Центробанк РФ дал советы, как не купить ненужную услугу в банке

Москва, 12 сентября. Член совета директоров Банка России Михаил Мамута рассказал, как не купить ненужную услугу в банке.

По его словам, нужно читать договор до совершения услуги или сделки, а также задавать вопросы, в случае возникновения каких-либо затруднений. Следует избегать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды.

В том случае, если клиент приобрел нежелательный продукт, необходимо обратиться в кредитную организацию на предмет возможности вернуть деньги.

«В некоторых случаях организация, придерживающаяся клиентооринтированной политики, может пойти навстречу и решить спор в пользу клиента», — заявил Мамута.

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