Эстонский иммигрант убил подругу и неделю изображал ее живой

Лондон, 12 сентября. Иммигрант из Эстонии Кирилл Белорусов убил в Лондоне свою девушку, после чего в течение недели делал вид, что она жива.

Убийство произошло весной нынешнего года, когда Белорусов, работавший в Англии каскадером, жестоко расправился над своей 34-летней подругой Лорелин Гарсией-Берто. Мужчина задушил свою жертву, после чего закопал тело в саду и отправился смотреть порно, сообщает РЕН ТВ.

Чтобы скрыть происшедшее, каскадер в течение недели рассылал друзьям своей девушки сообщения от ее имени. В частности, он рассказывал о шопинге, когда Лорелин якобы купила новые туфли, платья и повстречала симпатичного парня.

Также он писал, что она хотела бы выпить с ним кофе, но не смогла, поскольку спешила забрать любимых собак.

О преступлении стало известно, когда женщина не вышла на работу, после чего полицейские наведались в ее дом и нашли тело. Подозреваемый был арестован. Сообщается, что он полностью отрицает свою вину.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что в Белоруссии подростку дали 13 лет колонии за убийство, совершенное в школе.