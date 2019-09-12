Решения о продлении ареста экс-губернатора Сахалина Хорошавина отменил Верховный суд

Москва, 12 сентября. Верховный суд России отменил судебные решения о продлении ареста экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина с 2015 по 2018 годы.

Речь идет о периоде ареста Хорошавина начиная с предварительного следствия до вынесения в отношении него судебного приговора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего губернатора.

«Суд принял решение об отмене ареста», — заявил защитник Хорошавина.

Адвокат уточнил, что экс-глава Сахалина остается в заключении на основании вынесенного приговора.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года по обвинению в коррупции. В феврале прошлого года городской суд Южно-Сахалинска признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии, а также штрафу в размере 500 млн рублей.

По словам адвоката бывшего губернатора, отмена ареста будет использована в качестве дополнительного аргумента защиты при рассмотрении апелляции Хорошавина.

В данный момент в отношении экс-губернатора Сахалина возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с обвинением в организации сбора средств с кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска.

Как пишет «Газета.ру», в июне текущего года Хорошавин был этапирован в колонию строгого режима в Хабаровском крае.