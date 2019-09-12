Британский военный назвал самое опасное оружие России

Москва, 12 сентября. Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал самые опасные виды оружия России.

По его словам, к ним относятся зенитно-ракетный комплекс С-400, оперативно-тактический комплекс «Искандер» и береговой ракетный комплекс «Бастион-П».

Болл считает, что с помощью этого оружия Россией были созданы зоны ограничения доступа и маневра — A2/D2. Чтобы Великобритания могла обойти это ограничение, военный предлагает изменить тактику военных действий, а также разработать перспективные виды оружия.

Напомним, концепция сдерживания противника A2/D2 комплексом вооружений, предполагает создания зоны повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.

Ранее британское издание Daily Express опросило экспертов по вооружению. Они заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-400 превосходит аналоги, в том числе американский противоракетный комплекс Patriot.

С-400 оборудованы сложными датчиками, с помощью которых удается бороться со стелс-технологиями, точность прицеливания и дальность удара делают российские ЗРК лучшими в своем классе, подчеркнули эксперты.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М» помогут России выстроить эшелонированную береговую оборону. После модернизации на «Искандеры» можно устанавливать противокорабельные ракеты «Калибр», которые способны уничтожать эсминцы с крылатыми ракетами «Томагавк», типа «Эрли Берк», а также ракетные крейсера типа «Тикондерога», отметил Леонков.

Как сообщат «Известия», в Астраханской области испытали баллистическую ракету «Искандер». Ракетный комплекс был успешно переведен из походного положения в боевое, военные поразили объекты условного противника.